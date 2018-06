Secretarul de presa al lui Trump, dat afara dintr-un restaurant pentru ca lucreaza pentru presedinte

Stiri pe aceeasi tema

- Sarah Sanders, purtatoarea de cuvant a lui Donald Trump, a povestit ca nu a fost servita intr-un restaurant mexican din cauza ca lucreaza la Casa Alba. Incidentul s-a petrecut la restaurantul The Red Hen, din Lexington, statul Virginia, la circa 300 km de Washington DC. ”Seara trecuta mi s-a spus de…

- Secretarul de Stat al Statelor Unite, Mike Pompeo, a declarat, luni, ca Washingtonul iși va pastra angajamentul de a atinge "denuclearizarea completa, verificabila și ireversibila" a Peninsulei Coreene, relateaza site-ul agenției Reuters, informeaza Mediafax.Afirmația a fost facuta pe contul…

- Statele Unite sunt o putere globala intr-o lume plina de interese asimetrice Weekendul trecut am participat la o reconstituire a Bataliei de la Lexington, batalia care a lansat Razboiul Revolutionar American (Razboiul de Independenta al Statelor Unite ale Americii), in Massachusetts.…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca Romania este solidara cu actiunile aliantei SUA, Marea Britanie si Franta, care a lansat, sambata dimineata, un atac cu rachete de croaziera in Siria. Seful statului reitereaza condamnararea atacului cu arme chimice al ui Bashar-al-Assad asupra populatiei…

- Donald Trump a condamnat presupusul atac chimic din Siria. Președintele american va lua o decizie cu privire la raspunsul Statelor Unite ale Americii in urmatoarele 24 sau 48 de ore. Declarațiile au fost facute in ziua in care Consiliul de Securitate al ONU se intrunește pe aceeași tema a carnagiului…