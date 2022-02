Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul apararii naționale, Vasile Dincu, a avut vineri, 11 februarie, o noua convorbire prin telefon cu secretarul apararii al SUA, Lloyd Austin, anunța MApN. Discuțiile dintre cei doi inalți demnitari au avut loc in contextul amplului proces de consultare pe care SUA il deruleaza cu Romania, ca…

