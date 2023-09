Secretara americană pentru Comerţ avertizează China că răbdarea firmelor americane ”se epuizează” Cele mai mari doua economii din lume erau odinioara cei mai mari parteneri comerciali ai celeilalte, dar Washingtonul face acum mai mult comert cu Canada si Mexic, in timp ce Beijingul face mai mult comert cu Asia de Sud-Est. In timp ce s-a aflat recent in China, Raimondo a spus ca exista un apetit puternic in randul intreprinderilor din SUA de a face relatia sa functioneze si ca, desi unele actiuni ale guvernului chinez au fost pozitive, situatia de pe teren trebuie sa se potriveasca cu retorica. ”China face totul mai dificil. Am fost foarte clara cu China ca trebuie sa – rabdarea se epuizeaza… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Anunțul guvernului de la Beijing a fost facut in contextul in care redresarea economica post-pandemica a țarii incetinește in mod vizibil, scrie BBC News, unii analiști avertizand chiar cu privire la perspectiva unei recesiuni.Autoritațile chineze au incetat sa mai publice cifrele privind șomajul in…

- Presedintele american Joe Biden a declarat joi, 10 august, ca cel mai mare rival al SUA, China, este o bomba cu ceas, invocand probleme de natura economica si o forta de munca imbatranita, transmite Agerpres . ”China este o bomba cu ceas in multe privinte”, a declarat Biden in timpul unei deplasari…

- NASA creeaza mitul despre o noua cursa lunara și amenințarea din partea Chinei pentru a justifica enormele costuri bugetare pentru reluarea zborurilor cu echipaj pe Luna, a declarat pentru RIA - Novosti Andrei Ionin, expert rus in domeniul cosmonauticii, scrie Rador. Dupa cum relateaza RIA - Novosti,…

- Chiar daca președintele Chinei a fost unul dintre cei mai asumați susținatori ai liderului de la Kremlin de-a lungul razboiului din Ucraina, cimentand parteneriatul "fara limite" pe care l-au incheiat inaintea invaziei, Xi este deranjat ca Putin nu ii da atenție, ignora planul de pace in 12 puncte propus…

- Conform unui sondaj Reuters, se anticipa o scadere a exporturilor de 12,5% și o scadere a importurilor de 5% pentru luna iulie. Insa realitatea a depașit aceste estimari.Interesant este faptul ca relațiile comerciale ale Chinei cu partenerii majori au fost afectate. Exporturile catre SUA și Uniunea…

- SUA au anuntat joi vanzarea de munitie si piese de schimb catre Taiwan in valoare de 440 de milioane de dolari, ca parte a sprijinului lor pentru aceasta insula autonoma revendicata de China, relateaza vineri AFP. Aceasta vanzare de armament de dimensiuni modeste nu largeste spectrul de arme americane…

- Progresul uimitor in domeniul tehnologiilor recente reprezinta oportunitați de nerefuzat pentru investitori, dar ii pune, de asemenea, in fața unei alegeri cruciale: sunt de partea Statelor Unite sau a Chinei? Pentru ca lumea se imparte in timp ce Washingtonul și Beijingul se lupta pentru supremația…

- Statele Unite, Rusia si China participa - in pofida divergenetelor pe care le au - la manevre maritime internationale care au inceput luni in Indonezia, in contextul in care Washingtonul si Beijingul isi multiplica punctele de frictiune in domeniile militar, diplomatic, tehnologic si economic, relateaza…