Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din cadrul Procuraturii mun. Chișinau, Oficiul Principal, au finalizat urmarirea penala și au expediat in instanța de judecata cauza penala de invinuire a unei secretare a Consiliului orașenesc Durlești de comiterea neglijenței in serviciu, la eliberarea unui titlu de autentificare a dreptului…

- Procuratura municipiului Chișinau, Oficiul Principal a finisat urmarirea penala și a expediat in instanța de judecata cauza penala, de invinuire a barbatului care a tamponat doi bicicliști la Stauceni, provocind un deces. Dupa cum relateaza Noi.md, procurorii au inaintat acuzarea pe faptul ca, invinuitul,…

- Șoferul care l-a omorat pe campionul Moldovei la ciclism juniori, Valerian Railean, de 12 ani, in urma accidentului groaznic produs la Stauceni , risca sa-și petreaca urmatorii șapte ani in pușcarie. Valerian, baiatul decedat, impreuna cu inca un alt prieten, au fost loviți de șoferul unui automobil…

- La 10 martie 2023, Procuratura Anticorupție a trimis in instanța de judecata pentru examinare in fond, cauza penala disjunsa din cauza denumita generic ,,Frauda Bancara” in privința lui Vladimir Andronachi, acuzat de savirșirea infracțiunilor de escrocherie (art. 190 alin. (6) din Codul penal) și spalarea…

- Doua polițiste din Turda au fost victimele unei infracțiuni de ultraj, comisa de o femeie, care a devenit violenta. Procurorii din Turda, vorbesc despre faptul ca femeia ar fi lovit cele doua polițiste cu pumnii și picioarele, dupa care, pe una dintre ele ar fi aruncat cu urina. Scandalagioaica…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Timișoara au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest la domiciliu, a Teodorei Ciunta, pentru comiterea... The post Teodora Ciunta, aflata in arest la domiciliu, a fost trimisa in judecata de DNA appeared first on…

- Procuratura municipiului Chișinau, Oficiul Principal a finalizat urmarirea penala și a expediat in instanța de judecata cauza penala, in privința unui angajat din cadrul Intreprinderii Municipale „Asociația de gospodarire a Spațiilor Verzi”, invinuit de neglijența in serviciu (art. 329 alin.2 lit.a)…