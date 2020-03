Stiri pe aceeasi tema

- Numarul crescut de infectari cu coronavirus din ultimele 24 de ore reprezinta un semnal de alarma, este avertismentul trasat de secretarul de stat Horațiu Moldovan. De asemenea, el a explicat ca persoanele cele mai expuse sunt cele peste 70 de ani si ca se pune problema posibilitatii izolarii lor…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Horatiu Moldovan, a declarat la Digi24 ca numarul crescut de infectari din ultimele 24 de ore reprezinta un semnal de alarma si ca transmiterea intracomunitara este o realitate. De asemenea, el a explicat ca persoanele cele mai expuse sunt cele peste 70 de…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Horațiu Moldovan, a declarat la Digi24 ca numarul crescut de infectari din ultimele 24 de ore reprezinta un semnal de alarma și ca transmiterea intra comunitara este o realitate. De asemenea, el a explicat ca persoanele cele mai expuse sunt cele peste 70…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Horațiu Moldovan, a anunțat ca pana duminica, in Romania au fost depistate cu noul coronavirus 13 persoane și alte 15 se afla in carantina instituționalizata.In țara noastra, situația, duminica la pranz, arata ca 12.734 de persoane se afla in auto-izolare…

- Secretarul de stat Horațiu Moldovan este cel care a anunțat primul caz de infectare cu coronavirus din Romania.“Ne ocupam de ancheta epidemiologica pentru a stapani fenomenul”, spunea atunci dr. Horațiu Moldovan pentru Agerpres. Totuși, in plina criza a ”virusului ucigaș”, secretarul de stat Moldovan,…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Horatiu Moldovan, a declarat ca imaginile surprinse de camerele de supraveghere in timp ce o femeie a luat foc pe masa de operatie in Spitalul Floreasca ii pot afecta emotional de privitori.

- Acreditarea Spitalului Floreasca a fost suspendata, a transmis, luni, Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate (ANMCS). UPDATE Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Horatiu Moldovan a declarat luni, la Spitalul Floreasca, faptul ca biocidul folosit la interventia pacientei…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații (MS) Horațiu Moldovan a explicat astazi, in emisiunea "Adriana Nedelea LA FIX", de ce managerul Spitalului Floreasca a raportat dupa cinci zile cazul femeii care a ars pe masa de operație și ulterior a murit."Managerul spitalului a afirmat ca acesta nu a anunțat…