- Detalii despre dispariția copileiInspectoratul de Poliție Județean Cluj a anunțat joi ca Noelia Cazacu, o adolescenta in varsta de 15 ani din municipiul Turda, a plecat voluntar de la domiciliul sau miercuri seara, in jurul orei 20:00, și nu s-a mai intors pana in prezent. Noelia are aproximativ 1,60…

- La data de 5 iunie a.c., in jurul orei 22.40, Poliția municipiului Turda a fost sesizata despre faptul ca CAZACU NOELIA, in varsta de 15 de ani, din municipiul Turda, a plecat voluntar de la domiciliu la aceeași data, in jurul orei 20.00, iar pana in prezent nu a revenit. SEMNALMENTE – inalțime aproximativa…

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizați de catre o femeie cu privire la faptul ca nepoata sa, SURCEL MADALINA NICOLETA, in varsta de 15 ani a plecat voluntar de la domiciliu lor din Bistrița, la data de 29 mai, in jurul orei 22:00 și nu a mai revenit. Semnalmente: inalțime…

- Poliția are nevoie de ajutorul romanilor. O fetița in varsta de doi ani a disparut in jurul pranzului și nu s-a mai intors. Parinții au anunțat autoritațile și au inceput cautarile pentru a o gasi pe micuța.

- Secția 6 Poliție Craiova a fost sesizata, vineri, ora 13.30, de o femeie de 41 de ani, din municipiul Craiova, ca, in dimineata aceleiasi zile, Neagoe Andreea Maria, de 14 ani, a plecat din centrul unde era institutionalizata, la scoala, si nu a mai revenit. Semnalmente: inaltime 1,62 m, greutate 80…

- UPDATE IPJ Buzau anunța ca minora a fost gasita: ,,Din primele date nu au reieșit indicii ca ar fi fost victima vreunei infracțiuni pe timpul plecarii de la domiciliu, insa polițiștii continua verificarile pentru clarificarea situației.” *ȘTIRE INIȚIALA Polițiștii din Buzau au fost sesizați de familia…

- Polițiștii din Buzau au fost sesizați de familia minorei STANCIU MARIA SIDONIA, de 13 ani și 8 luni, din Braesti, județul Buzau, cu privire la faptul ca aceasta a plecat de la domiciliu in seara de 14 mai a.c. și nu a mai revenit. SEMNALMENTE: inaltime 1,50 m, greutate aproximativ 40 de kilograme, fata…

- Luminita, copila de 13 ani disparuta din Neamt, a fost gasita, la doua zile de la dispariție, intr-o livada de frica tatalui agresiv. Iata ce se va intampla cu parinții micuței! Adolescenta a fost internata intr-un centru special.