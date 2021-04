Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Mediului a decis, in colaborare cu Ministerul Dezvoltarii, deschiderea unei linii de finantare in valoare de 600 de milioane de lei pentru schimbarea parcului auto de microbuze scolare, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna.

- Secretarul de stat la Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, Gelu Puiu, afirma ca suprafata terenurilor impadurite din Romania creste de la an la an, in prezent fiind peste 7 milioane de hectare impadurite. El mentioneaza ca, totodata, a fost identificata o suprafata de 22.599 de hectare destinate…

- Consultantul si activistul de mediu Raul Pop revine in functia de secretar de stat in Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP), la cinci ani dupa ce ocupase acelasi post in cadrul institutiei, conform unui anunt postat, marti, de ministerul de resort pe Facebook. "Raul Pop a fost numit…

- Meteorologii spun ca se vor înregistra depuneri de praf saharian în România, în noaptea de duminca spre luni. La început se va împraștia în în regiunile vestice, nord-vestice si la munte, iar în primele zile ale…

- Noua versiune a aplicatiei Inspectorul Padurii, platforma care permite verificarea trasabilitatii materialului lemnos, va fi disponibila pentru descarcare cel tarziu pe data de 10 februarie 2021, potrivit unui comunicat publicat marti de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP), pe Facebook.…

- Ministerului Mediului, Apelor și Padurilor condus de catre senatorul UDMR Barna Tanczos, anunța cu mare tam tam pe data de 30 ianuarie 2021 ca “Din aceasta noapte, incepand cu ora 00.00, cel mai important sistem informațional integrat de urmarire a materialului lemnos – SUMAL 2.0, va fi pus in functiune”.…