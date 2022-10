Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui raspuns al Camerei Deputaților, doar pentru ultima factura la energie, aferenta lunii aprilie, instituția a platit peste 540.000 de lei.Cei mai mari consumatori de energie electrica din Parlament sunt aparatura de tip office și cea de climatizare. Un consum uriaș de energie are și punctul…

- Stii cand iti expira permisul de conducere? N-ar fi rau sa il mai scoti din portofel. Peste 450 de mii de carnete, emise intre decembrie 2012 si februarie 2013, vor expira in urmatoarele luni, avertizeaza politistii. Agentii de circulatie spun ca intalnesc periodic soferi care conduc ilegal si spun…

- In perioada decembrie 2022 - februarie 2023 va expira termenul de valabilitate a unui numar de peste 450.000 de permise de conducere, la nivel național, aceste documente fiind emise in perioada decembrie 2012 – februarie 2013, potrivit Ministerului Afacerilor Interne. Fii la curent cu cele…

- Doua programe ale structurilor sportive de drept public vor primi finanțare de la Consiliul Județean Timiș. Selecția in cadrul Agendei sportive a CJ Timiș, in etapa de finanțare dedicata structurilor de drept public, a fost finalizata. In total, șapte structuri au depus solicitari, programele a doua…

- Aproximativ 419.000 de persoane au parasit Rusia in prima jumatate a acestui an, de doua ori mai multe decat anul precedent, relateaza agentia rusa de stiri RBC, preluata de Reuters. Datele releva in premiera in istoria recenta ca emigratia a fost mai mare decat imigratia in Rusia. Agentia rusa de statistica…

- Peste o jumatate de milion de asigurați figureaza in evidențele CJAS Timiș. Peste 600.000 de persoane figureaza ca asigurate in evidențele Casei de Sanatate Timiș. Cu toate acestea, nu toate persoanele din evidențele CJAS locuiesc in județ.

- In data de 30.07.2022, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire aproximativ 498.900 persoane, cetateni romani si straini, cu peste 129.100 mijloace de transport.Potrivit unui comunicat al Politiei de…

- In data de 12.07.2022, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitațile de control (atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire) aproximativ 186.360 persoane, cetațeni romani și straini, cu peste 48.500 mijloace de transport. Pe sensul de intrare in Romania, au…