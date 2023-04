Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 17 persoane au murit si 72 sunt in continuare date disparute in urma unei alunecari de teren provocate de ploile abundente in regiunea andina din Ecuador, care a ingropat duminica un cartier din orasul Alausi, au anuntat joi autoritatile locale, relateaza Reuters.Agentia pentru gestionarea…

- Procuratura Anticorupție in comun cu ARBI anunța ca au aplicat sechestre suplimentare pe bunuri ce aparțin figuranților, in valoare de peste 1 milion de lei, in dosarul „Achiziționarea blanchetelor pentru pașapoarte”.

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Brașov au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a patru inculpați, intre care și societatea comerciala S.C. Hix Consulting SRL, pentru savarșirea unor infracțiuni de folosire sau prezentare cu rea-credința…

- Procuratura Anticorupție anunța ca a terminat urmarirea penala in privința unui fost vice-guvernator al Bancii Naționale a Moldovei (BNM), transmite realitatea. Acesta este invinuit de complicitate la savirșirea infracțiunii de escrocherie, comisa cu folosirea situației de serviciu, de catre o organizație…

- Procuratura Anticorupție aduce la cunoștința societații asupra faptului ca la 25 ianuarie 2023 a terminat urmarirea penala disjunsa din cauza denumita generic „Frauda Bancara” in privința lui Vladimir Andronachi precum și a unui complice.

- La termenul de azi, se asteapta inceperea administrarii probelor admise in cauza. Judecatorii Sectiei I Civile a Tribunalului Constanta vor deschide in aceasta dupa amiaa dosarul in care Electrocentrale Constanta SA a chemat in instanta Municipiul Constanta prin Primar si Consiliul Local al Municipiului…

- Agenția de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI) a CNA a aplicat sechestre, in valoare de peste 2 milioane de lei, saptamana trecuta. Printre bunurile indisponibilizate sunt doua construcții locative, o incapere nelocativa, doua terenuri agricole și unul de construcție. De asemenea, in dosarul…

