- Pacientul ars din Constanta a ajuns in Belgia cu ranile necuratate, sustine medicul roman Ciprian Isacu care il ingrijeste acolo. De asemenea, pacientul avea 4 bacterii si o ciuperca luate din spitalele din Romania cand a ajuns in Belgia, transmite Digi24 . Medicul Ciprian Isacu a rabufnit la adresa…

- Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizatia Mondiala a Sanatatii si parlamentar PSD, a explicat care sunt efectele adverse ale Ivermectinei, medicamentul folosit in tratamentul animalelor, despre care s-a vehiculat ca ar avea rezultate bune in tratarea COVID-19, transmite Antena3 . Alexandru…

- Spitalul de Recuperare din Cluj-Napoca desfașoara un program de tratament pentru persoanele care au ramas cu diferite probleme medicale in urma infecției cu Covid-19. Potrivit unui comunicat al Consiliului Județean Cluj, in subordinea caruia funcționeaza spitalul, pacienții beneficiaza de…

- Urmatoarea tranșa de vaccin anti-COVID ajunge in Romania in 29 și 30 decembrie. Urmatoarea tranșa de vaccinuri pentru Romania mai intarzie. Transportul va fi expediat de producator la o zi dupa momentul programat inițial. In opt țari s-a intarziat livrarea din cauza unor probleme tehnice ale producatorului,…

- Astfel, în prima etapa vor sosi vaccinuri anti-COVID-19 în București, Cluj și Timișoara pe fata de 29 decembrie, conform prefectului Clujului, Mircea Abrudean. În cea de-a doua etapa, 30 decembrie, vor ajunge doze de vaccin…

- ​​Cea mai mare problema a românilor în ultimul an a fost criza sanitara provocata de noul coronavirus. Partidul Național Liberal a devenit, forțat de apariția crizei, partidul care a avut de luat cele mai dificile decizii la guvernare, atât în sanatate, cât și în…

- O echipa formata de sase cadre medicale a reusit sa salveze viata unei paciente internate la Clinica de Urologie de la Spitalul Clinic "Dr.C.I. Parhon" din Iasi, care a suferit o complicatie foarte grava in urma sedintelor de radioterapie, ea fiind infectata cu SARS-CoV-2, potrivit Agerpres.…

- Prima aplicație care te avertizeaza daca ai intrat in contact cu o persoana infectata cu Covid-19 se lanseaza și in Romania. Aplicația pastreaza anonimatul tuturor celor implicați: atat a celor care avertizeaza (cei infectați), cat și a celor care sunt avertizați ca au fost expuși contaminarii (contacții…