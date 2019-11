Stiri pe aceeasi tema

- Circa 200 de persoane din patru provincii turcesti au fost diagnosticate cu toxiinfectie alimentara dupa ce au consumat spanac contaminat, a declarat marti ministrul Sanatatii, Fahrettin Koca, in fata parlamentului, potrivit DPA, citat de agerpres.ro.

- Ierburi toxice amestecate cu spanac si vandute la Istanbul si provinciile nord-vestice Edirne, Tekirdag si Kocaeli au imbolnavit 196 de persoane, a declarat ministrul, conform agentiei de presa Anadolu.Dintre acestea, 21 au ramas internate. Pacientii au acuzat greata, vedere incetosata…

- Peste 2.000 de persoane s-au adunat duminica seara in centrul Bucurestiului, in zona Pietei Universitatii, pentru a participa la un mars pentru apararea padurilor si impotriva violentelor impotriva padurarilor, organizat de organizatiile de mediu Declic, Agent Green si Green Peace. Marsul este programat…

- In noiembrie, Agenția pentru Ocuparea Forței de Munca Suceava va derula citeva programe de formare profesionala gratuite pentru 84 de persoane. Conform ANOFM, 28 de persoane se vor califica in meseria de frizer. Cite 14 suceveni vor urma cursuri de formare profesionala in urmatoarele meserii: agent…

- În urma controalelor efectuate, inspectorii ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale cu atribuții în sectorul legume fructe au aplicat sancțiuni contravenționale în valoare de 123.500 lei, pentru nereguli privind trasabilitatea și etichetarea și un numar de 118 avertismente,…

