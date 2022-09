Raurile din Europa sunt secate dupa o perioada prelungita de vreme extrem de calda, ceea ce sporește temerile legate de producția de alimente și energie intr-un moment in care prețurile sunt deja in creștere din cauza invaziei Rusiei in Ucraina. O lipsa severa de precipitații și o succesiune de valuri de caldura incepand cu luna […] The post Seceta face ravagii. Europa ramane fara cai navigabile first appeared on Ziarul National .