Seceta creşte concentraţia de CO2 din atmosfera Pământului (studiu) O echipa de cercetatori elvetieni a demonstrat ca in timpul anilor mai secetosi concentratia de dioxid de carbon (CO2) din atmosfera creste rapid deoarece ecosistemele afectate absorb o cantitate mai mica de carbon, concluzie care trebuie luata in calcul in cadrul urmatoarei generatii de modele climatice, a anuntat joi Institutul federal elvetian de tehnologie din Zurich (ETH), citat de agentia Xinhua. Un studiu realizat anterior a sugerat ca ecosistemele terestre absorb, in medie, 30% din emisiile antropogene de CO2, temperand astfel cresterea concentratiei de CO2 din atmosfera. Insa, plantele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

