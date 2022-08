Nivelul apei pe principalele rauri și parauri din Salaj se menține in continuare scazut chiar daca a plouat in ultimele zile. Apa a scazut ingrijorator pe multe vai din județ și este furnizata cu intreruperi mari in mai multe zone din județ, mai ales acolo unde izvoarele locale au secat. Potrivit autoritaților, debitele si nivelurile cursurilor de apa din arealul Someș-Tisa se situeaza sub valorile normale pentru aceasta perioada, cele mai mici valori inregistrandu-se pe raurile din bazinele hidrografice Tur, Crasna, Lapus, Iza și pe afluenții din bazinul inferior al…