- Efectele pandemiei de COVID-19 asupra economiei romanesti vor fi dublate si de seceta, agricoltorii estimand ca in acest an vor avea pierderi de peste 50%, insa ministrul Agriculturii da asigurari ca cei afectati vor primi despagubiri. "Peste aceasta criza determinata de pandemie se suprapune…

- COVID-19 a starnit volatilitatea pe piețele internaționale de marfuri, iar sectorul agricol se confrunta acum cu provocarile protejarii cerealelor și a altor marfuri agricole atat pentru hrana, cat și pentru furaje. Commoditrader, o piața pentru tranzacționarea online a marfurilor agricole, noteaza…

- Seceta pedologica moderata, puternica si extrema se va inregistra in Dobrogea, pe suprafete agricole extinse din Moldova si Muntenia, local in estul, centrul si sud-vestul Transilvaniei, iar izolat in nord-vestul Banatului si estul Olteniei, releva prognoza agrometeorologica valabila in perioada…

- Lipsa precipitatiilor si temperaturile neobisnuit de ridicate fac ca jumatate din suprafata agricola a Romaniei sa fie afectata de seceta, avertizeaza meteorologii, intr-o perioada si asa dificila pentru toti.

- Seceta prelungita din judetul Vaslui risca sa compromita in totalitate culturile agricole. Prefectura a mobilizat comitetele locale pentru situatii de urgenta si le recomanda producatorilor care au probleme sa apeleze la autoritati pentru a constata gradul de afectare al culturilor si stabilirea despagubirilor.…

- In acest an, fermierii care au culturile agricole distruse de seceta vor fi despagubiți, a declarat ieri ministrul Agriculturii, Adrian Oros, intr-un briefing de presa susținut la Ministerul Agriculturii. “Noi monitorizam, din toamna, tot ceea ce se intampla, suprafețele care au fost insamanțate și-n…

- Seceta din aceasta iarna, precum si ingheturile de la mijlocul lunii martie au compromis aproape 70 la suta dintre culturile agricole de toamna din raionul Stefan Voda. Cele mai afectate sunt graul si rapita, care au inceput sa se usuce.

- Starea de vegetatie a culturilor agricole, a speciilor de camp si pomi-viticole isi vor continua starea de repaus vegetativ pe aproape intreg teritoriul agricol, iar din cauza alternantei inghet-dezghet la...