Sebeșan trimis în judecată, după ce a condus băut, a lovit un autoturism parcat și a refuzat testarea cu etilotestul Un barbat din Sebeș a fost trimis in judecata, de catre Parchetulo de pe langa Judecatoria Sebeș, dupa ce a condus sub influența alcoolului, a intrat cu mașina intr-un autoturism parcat și a refuzat testarea cu aparatul etilotest. La data de la data de 8 aprilie 2022, in jurul orei 21:50, inculpatul a condus un […] The post Sebeșan trimis in judecata, dupa ce a condus baut, a lovit un autoturism parcat și a refuzat testarea cu etilotestul first appeared on sebesinfo.ro | stiri sebes | ziar sebes . Citeste articolul mai departe pe sebesinfo.ro…

Sursa articol si foto: sebesinfo.ro

