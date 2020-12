Stiri pe aceeasi tema

- Sebastian Radu, deputatul buzoian rapus de coronavirus la inceputul acestei saptamani, a fost condus astazi pe ultimul drum de familie și cațiva apropiați. Sebastian Radu avea 49 de ani și s-a stins la un spital din Germania. Azi-dimineața, sicriul cu trupul lui Sebastian Radu a ajuns in țara și a fost…

- Un șofer din Germania a condus 40 de ani fara a avea un permis valabil. In acest timp, barbatul in varsta de 67 de ani a facut livrari cu mașina, scrie digi24.ro.Șoferul care conducea ilegal a fost prins de poliție in apropierea orașului Triere din Germania.

- Deputatul PSD Sebastian Radu, infectat cu Sars Cov-2, a murit, anunța liderul social-democraților, Marcel Ciolacu. „Am primit in aceasta dimineața una dintre cele mai dureroase vești. Bunul meu prieten și coleg Sebastian Radu a pierdut lupta cu acest virus perfid. Un prieten adevarat, un om care intotdeauna…

- Deputatul PSD, Sebastian Radu, a fost de rapus de SARS-CoV-2 și a murit astazi. Decesul s-a produs intr-un spital din Germania. Parlamentarul avea 50 de ani si era tatal a doi baieti. Anunțul a fost f

- Deputatul PSD, Sebastian Radu, fost viceprimar al Buzaului, a decedat pe un pat de spital din Germania, la trei saptamani dupa ce a fost confirmat cu COVID-19. A fost internat mai intai in Spitalul Județean, a fost transferat la București, apoi a ajuns in Germania, dupa ce starea i s*a agravat. Dumnezeu…

- Mihaila Cofari, ibaneșteanul batut cu bestialitate in centrul municipiului Targu Mureș la tristele evenimente din martie 1990, a incetat din viața la varsta de 73 de ani. "Mihaila Cofari a fost un om simplu, cu inima mare. Victima a conflictului interetnic din martie 1990 din Targu Mureș, cand a fost…

- DOLIU… Veteranul de razboi Ion Ursachi, din comuna Lipovat, a fost condus pe ultimul drum sambata, in satul in care a crescut si si-a dus linistit batranetea. Avea 95 ani si a fost unul dintre vasluienii care au participat intens la cel de Al Doilea Razboi Mondial. La inmormantarea sa au participat…

- Slujba va fi oficiata de catre IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, la biserica "Sf. Petru si Pavel" din Medgidia. Familia, rudele, prietenii, fostii colaboratori si fostii colegi ai lui Marian Iordache, fostul primar al municipiului Medgidia, se pregatesc de inmormantare.Acesta va fi condus, astazi,…