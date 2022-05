Stiri pe aceeasi tema

- Xonia, in varsta de 33 de ani, a povestit recent despre boala autoimuna care i-a fost descoperita in urma cu trei ani. Din cauza acestei probleme, vedeta avea mai tot timpul fața umflata, iar in timpul competiției „Survivor Romania”, artista a șocat pe toata lumea cu aparițiile ei. Acum, aceasta a dat…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Jorge a oferit detalii emoționante despre casnica cu soția lui. Ce a marturisit artistul, dar și ce a spus, dupa ce a fost intrebat despre infidelitate. Cantarețul are mare incredere in partenera lui de viața.

- Tavi Clonda și Gabriela Cristea traiesc o frumoasa poveste de dragoste, iar cei doi sunt casatoriți de 7 ani și au impreuna doua fetițe, pe Iris și Victoria. Prezentatoarea TV, dar și artistul se impart intre viața de familie și cariera, iar soțul Gabrielei Cristea a marturisit cum se ințelege cu partenera…

- Florin Dumitrescu a dezvaluit detalii din viața sa pe care publicul nu le știe, in cadrul primului episod al seriei A1.ro: „Intrebari de Neraspuns”. Proiectul „Intrebari de Neraspuns” aduce in prim-plan interviuri in care vedetele sunt puse in fața unor intrebari mai puțin convenționale și au la dispoziție…

- Andia a dat declarații despre pasiunea pe care o are pentru muzica. Cantareața a fost susținuta de parinți, dar cu toate acestea spune ca muzica trebuie pusa pe locul al doilea in viața ei.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Cristina Spatar a oferit detalii neștiute despre relația cu mama ei. Cat de greu i-a fost artistei, dar și care este cea mai de preț moștenire pe care o are de la femeia care i-a dat viața.