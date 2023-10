Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Energiei initiaza doua Hotarari de Guvern prin care se aloca 50 milioane de lei din Fondul de Rezerva Bugetara aflat la dispozitia prim-ministrului pentru finantarea noii companii Complexul Energetic Valea Jiului si prin care se instituie un Serviciu de Interes Economic General pentru…

- Ministerul Energiei inițiaza doua HG-uri prin care se aloca 50 mil lei din Fondul de Rezerva Bugetara aflat la dispoziția Prim-Ministrului pentru finanțarea noii companii Complexul Energetic Valea Jiului S.A și prin care se instituie un Serviciu de Interes Economic General pentru activitați de punere…

- Potrivit ministerului Energiei, ”pentru prestarea serviciul de interes public de catre Societatea Complexul Energetic Valea Jiului SA, in lunile ramase ale anului 2023, se va acorda o justa compensatie in valoare de 65.804.000 RON, suportata integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului…

- Ministerul Energiei, Sebastian Burduja, inițiaza doua HG-uri prin care se aloca 50 milioane de lei din Fondul de Rezerva Bugetara aflat la dispoziția Prim-Ministrului pentru finanțarea noii companii Complexul Energetic Valea Jiului S.A și prin care se instituie un Serviciu de Interes Economic General…

- ”Noi vesti pentru Tarnita – Lapustesti. S-a incheiat consultarea de piata, trecem la licitatia pentru studiul de fezabilitate. Pentru anuntul lansat pe 1 august de SAPE SA pentru etapa de cercetare de piata, pentru stabilirea valorii estimate, respectiv a pretului estimativ pentru fiecare faza de proiect…

- „Romania se apropie de un grad de umplere a depozitelor de gaz pentru sezonul rece de 85%, ceea ce inseamna ca tara va putea trece peste o iarna normala doar folosind gaz din productia si depozitele romanesti”, a anuntat ministrul Energiei, Sebastian Burduja. „Cu 570 milioane metri cubi mai mult ca…

- Ministerul Energiei constituie un grup de lucru pentru CE Oltenia, in scopul identificarii solutiilor si colectarii datelor cu ajutorul carora va fi conceput planul de restructurare si calendarul de implementare a masurilor necesare pentru modernizarea companiei. Potrivit unei postari a institutiei…

- "Noi ne straduim ca in toamna aceasta, cat de curand, sa avem o noua solutie prin noua companie, Complexul Energetic Valea Jiului. Acolo, cei care lucreaza actualmente in Complexul Energetic Hunedoara vor avea un loc de munca si vor putea sa-si desfasoare, in continuare, activitatea. (...) Noi ne straduim…