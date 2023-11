Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 7-8 noiembrie, se desfașoara ediția a VI-a a Romanian International Gas Conference (RIGC), organizata de Federația Patronala Petrol și Gaze (FPPG), sub patronajul Ministerului Energiei, avand tema Redesigning Security of Supply. The Potential of Emerging Technologies for a Sustainable Energy…

- Fermierii romani vor primi in acest an o subventie pe 50% din consumul de motorina pe anul 2022, un ajutor in plus fata de sprijinul acordat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura, schema de ajutor de stat urmand sa fie aprobata in Guvern in urmatoarele doua saptamani, a declarat,…

- Al cincizecilea tramvai Imperio, dintre cele 100 contractate de Primaria Municipiului Bucuresti, intra de marti in circulatie pe linia 1, anunța Agerpres. Potrivit contractului, Astra furnizeaza saptamanal un tramvai nou, anunța primarul general al Capitalei, Nicusor Dan. El a mentionat ca, in urma…