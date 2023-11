Seară magică pentru tricolori! Învingem Elveția și mergem la EURO 2024 de pe primul loc în grupă Romania și Elveția s-au luptat pentru locul 1 in grupa preliminara, ambele fiind calificate la turneul final din Germania. Romania a jucat excelent ultima partida din grupa preliminara pentru Euro 2024, din Germania, invingand Elveția, cu 1-0. In fața a 50.000 de spectatori, tricolorii au aratat ca merita sa mearga la turneul final, dupa un joc foarte bun in fața unui adversar mult mai bine cotat. Ambele echipe și-au caștigat prezența la Euro 2024 inainte de aceasta partida dar miza intalnirii de pe Arena Naționala a fost partidei a fost clasarea pe locul 1, echipa noastra avand și varianta egalului.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

