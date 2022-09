Stiri pe aceeasi tema

- Aseara, cea de-a opta ediție Chefi la cuțite a adus la Antena 1 multe momente amuzante, dar și tensiune, intr-o lupta pentru amuleta care i-a provocat pe Chefi sa gateasca folosind niște combinații dificile de ingrediente.

- Ediția de aseara Chefi la cuțite s-a impus din nou ca lider de audiența. Astfel, conform datelor oferite de Kantar Media, la nivelul publicului comercial, cu varste cuprinse intre 18 și 54 de ani, Antena 1 a fost aseara, in intervalul de difuzare a emisiunii Chefi la cuțite (20:25 – 23:54), lider de…

- Audițiile pe nevazute din ediția de aseara, 5 septembrie, la „Chefi la cuțite” le-au oferit bucatarilor și telespectatorilor deopotriva surprize și momente pline de umor, care au asezonat farfurii de trei cuțite. Marian Moruzov, un bucatar care a marcat chiar 10 ani de cariera in show-ul culinar de…

- A doua ediție Chefi la cuțite din sezonul 10, difuzata de Antena 1 luni, 5 septembrie, a fost din nou prima alegere a telespectatorilor romani, impunandu-se ca lider de audiența pe toate segmentele de public. Jurizarea pe nevazute a celor trei chefi, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu,…

- Celebrul show gastronomic Chefi la cuțite revine la Antena 1, duminica, 4 septembrie, de la ora 20:00, cu o rețeta in care farfuriile spectaculoase și gusturile rafinate se impletesc cu emoțiile și poveștile fascinante ale concurenților, dar și cu episoad

- Sezonul 10 Chefi la cuțite, care incepe duminica, 4 septembrie, la Antena 1, are o rețeta condimentata din plin cu surprize pentru cei trei Chefi, dar și cu povești surprinzatoare de viața ale concurenților veniți din toate colțurile lumii.

- Admiratoarele nu-i dau pace lui Chef Catalin Scarlatescu, deși și-a asumat relația cu Doina Teodoru. In una dintre edițiile de la „Chefi la cuțite”, sezonul 10, juratul are parte de o vizita neașteptata in platoul emisiunii.Sezonul 10 „Chefi la cuțite”, care incepe la Antena 1 duminica, 4 septembrie,…

- Are patru trofee Chefi la cuțite caștigate pana acum și este pregatit pentru o noua competiție! In curand, Sorin Bontea intra din nou in arena culinara la Antena 1, pentru urmatoarea confruntare cu Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu.