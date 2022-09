Stiri pe aceeasi tema

- Alti 25 de cetateni americani au fost inclusi pe „lista neagra” de catre Rusia „ca raspuns la sanctiunile constante ale administratiei Biden impotriva cetatenilor rusi”, a anuntat luni la Moscova ministerul rus al Afacerilor Externe.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a indemnat trupele rusesti sa fuga din calea ofensivei lansate de fortele sale in apropierea orasului Herson din sudul tarii, spunand ca militarii ucraineni isi recupereaza teritoriul, desi Rusia a declarat ca asaltul a esuat. Armata Ucrainei sustine ca a strapuns…

- Ziua Nationala a Ucrainei este marcata astazi, 24 august, sub o mare tensiune, la sase luni de la lansarea invaziei ruse, in momentul in care Statele Unite vor anunta un nou ajutor militar de 3 miliarde de dolari, cel mai mare acordat vreodata Kievului, potrivit AFP. „Trebuie sa fim…

- Ucraina a negat implicarea in moartea Dariei Dugina – fiica ideologului ultranationalist rus Aleksandr Dugin, considerat un apropiat al presedintelui rus Vladimir Putin -, pe fondul temerilor ca atentatul cu mașina capcana a ridicat miza razboiului dintre Rusia și Ucraina. Consilierul principal al lui…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut comunitatii internationale sa reactioneze imediat pentru a determina plecarea rusilor de la centrala nucleara de la Zaporojie, pe care au ocupat-o si care este tinta a bombardamentelor, transmite News.ro. „Toata lumea trebuie sa actioneze mult mai rapid…

- Ucraina cauta o oportunitate de a vorbi direct cu liderul chinez Xi Jinping pentru a ajuta la incheierea razboiului sau cu Rusia, a declarat liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski intr-un interviu aparut joi in South China Morning Post , transmite Reuters cu referire la Agerpres . In cadrul interviului,…

- Adjunctul serviciului de informații al armatei ucrainene, Vadim Skibitsky, a declarat pentru The Guardian ca Ucraina pierde in fața Rusiei pe campul de lupta și depinde aproape in totalitate de armamentul livrat de Occident pentru a respinge ofensiva rușilor. “Acesta este acum un razboi al artileriei.…