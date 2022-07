Stiri pe aceeasi tema

- Azomureș suspenda temporar producția de amoniac din cauza prețului la gazele naturale, a anunțat, miercuri, compania. Conducerea combinatului le reproșeaza autoritaților faptul ca, nici pana astazi, Romania nu a pus in aplicare schema de ajutor pentru industriile energo-intensive, așa cum au procedat…

- Se anunta cresterea tarifelor serviciilor de salubrizare in Tulcea cu 12 . Societatea care colecteaza deseurile in Tulcea in cadrul Sistemului de Management Integrat al Deseurilor SMID a solicitat autoritatilor majorarea cu cel putin 12 a tarifelor, sustinand ca blocarea activitatii este inevitabila,…

- In ziua de 10 iunie, Comisia Europeana a publicat sondajul sau anual Eurobarometru Flash privind introducerea monedei euro in statele membre care nu au adoptat inca moneda comuna, desfașurat in perioada 20-29 aprilie 2022 in Bulgaria, Croația, Cehia, Ungaria, Polonia, Romania și Suedia. Noul sondaj…

- Comisia Europeana a modifica prognoza de creștere economica pentru Romania in acest an. Țara noastra va inregistra o creștere economica pozitiva de doar 2.6% in 2022, din cauza inflației care va reduce veniturile disponibile, dar și din cauza razboiului din Ucraina care afecteaza increderea in economia…

- Vizita pe care o efectueaza vineri la București premierul Bulgariei, Kiril Petkov, are pe agenda și discutarea detaliilor colaborarii intre Romania și Bulgaria pentru asigurarea condițiilor de navigație pe Dunare dupa zeci de ani in care s-a ajuns sistematic la blocarea circulației navelor din cauza…

- Noua tari din Europa centrala si de est, intre care Romania, vor cere inainte de finele lui aprilie ajutor financiar de la UE pentru primirea de refugiati ucraineni, potrivit unui comunicat publicat joi la Praga, citat de AFP.Este vorba de Republica Ceha, Polonia, Slovacia, Bulgaria, Ungaria, Romania…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi ca, daca "se impune", va merge impreuna cu premierul Nicolae Ciuca la Bruxelles pentru a lamuri Comisia Europeana cu privire la faptul ca o parte din fondurile europene pe exercitiul financiar 2016-2020 pot sa f