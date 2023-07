Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara am avut o noua acțiune derulata de salvatorii montani ai SPJ Salvamont Maramureș, de data aceasta in zona Moisei. Salvamont Maramureș spune ca salvatorii montani au intervenit extrem de rapid pentru recuperarea și transportul la baza a doua persoane ratacite care au ales sa parcurga…

- Un copil in varsta de doi ani si-a ucis in mod accidental mama – insarcinata in opt luni -, impuscand-o in spate cu un pistol incarcat, in statul american Ohio, anunta politia locala, relateaza AFP. A 2-year-old boy in Norwalk, Ohio, shot his pregnant mother in the back, killing her and the unborn child,…

- In timp ce inteligența artificiala starnește tot mai multe temeri in lumea intreaga, tehnologia i-a oferit unei femei din America dragostea vieții ei. Rosanna Ramos, o femeie de 36 de ani din New York, s-a „casatorit” cu Eren Kartal in acest an. Singura problema este ca femeia l-a creat pe Eren online,…

- Al Pacino este in al noualea cer! La varsta de 82 de ani actorul american a anunțat ca iubita sa, Noor Alfallah, in varsta de 29 de ani, este insarcinata in luna a opta. Superstarul de la Hollywood actor mai are trei copii.

- Intr-un interviu recent acordat publicației The Sunday Times, soția lui Justin Bieber ar fi spus ca i-ar placea sa aiba copii, dar ca este ingrijorata de atenția publica cu care se confrunta cuplul, scrie CNN. „Este suficient ca se zvonesc lucruri despre soțul meu sau despre prietenii mei”, a spus ea.…

- Dupa ce, recent, au aparut speculații in presa mondena din Romania conform carora ar fi insarcinata cu copilul iubitului ei, Gabi Badalau, Bianca Dragușanu a intervenit pe rețelele sociale, dezmințind zvonurile. Ce a declarat frumoasa blondina. Adevarul despre presupusa sarcina a Biancai Dragușanu Bianca…

- George Burcea pare sa traiasca cea mai buna perioada din viața sa. Partenerul Vivianei Sposub a cucerit America și a devenit idolul multor oameni, iar asta datorita rolului majodomului Lurch pe care il are in serialul Wednesday. Acesta a avut ocazia de a juca alaturi de nume mari de la Hollywood, ceea…