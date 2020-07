Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat, sambata, la Deva, ca toate institutiile cu atributii de control si verificare vor fi in teren, in contextul epidemiei de COVID-19, el aratand ca acei operatori economici care nu respecta regulile vor fi sanctionati. Ministrul a mai…

- Traian Berbeceanu, șeful de cabinet al ministrului de Interne, Marcel Vela, face primul pas spre o cariera politica. Acesta s-a inscris in PNL. Anunțul a fost facut de șeful PNL Deva, acolo unde Berbeceanu și-a depus adeziunea. Polițistul a ajuns in atenția publica dupa ce a fost reținut intr-un…

- In cazul aparitiei de cazuri de infectare cu noul coronavirus intr-un hotel sau restaurant, daca acesta are stabilite circuite diferite, nu se va inchide intreaga unitate, ci doar sectiunile afectate, a declarat, joi, presedintele Autoritatii Nationale Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a postat pe Facebook un mesaj pentru cei care se aduna in grupuri in aceste zile, indemnandu-i sa nu arunce pe geam eforturile lor și ale tuturor cetațenilor responsabili, riscand o explozie de cazuri sau carantinarea unor zone in care locuiesc oameni nevinovați.…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, se pregatește un Ordin prin care vrea sa modifice Regulamentul aprobat de fosta șefa MAI, Carmen Dan.Proiectul de Ordin urmeaza sa fie adoptat de Marcel Vela. Actul normativ lasa o „portița” pentru noi achiziții pentru persoanele deținute in... Citește…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a facut un apel catre romani, rugandu-i sa aiba "un comportament corect de 1 Mai pentru ca apoi sa avem o perspectiva mai optimista". Șeful MAI a mai adaugat ca "toți ne-am facut planuri de 1 Mai, ne vedeam langa cei dragi, dar nu așa".