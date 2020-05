Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a pierdut o avere in valoare de aproximativ 150 milioane de euro, Irinel Columbeanu a ajuns sa locuiasca cu chirie intr-un mic apartament.Recent, vila sa din Izvorani a fost scoasa de banca la licitație.

- Acum, fostul soț al Monicai Gabor a ajuns sa locuiasca cu chirie, iar situația lui financiara este ingrijoratoare. Banca la care milionarul a facut in trecut un imprumut de 5,5 milioane de euro, l-a executat silit pentru ca nu și-a mai platit rata, iar Irinel a ramas fara vila de la Izvorani. Vila de…

- In urma cu ceva timp, Irinel Columbeanu a ramas fara vila din Izvorani, iar apoi banca a scos-o la licitație. Fostul soț al Monicai Gabor a ajuns sa locuiasca acum cu chirie, iar situația lui financiara este ingrijoratoare. Banca la care milionarul a facut in trecut un imprumut de 5,5 milioane de euro,…

- Fostul milionar a fost dat afara din apartamentul din Cosmopolis , in care se mutase in septembrie 2019, iar acum s-a mutat tot cu chirie intr-un apartament din zona Colentina. Cunoscutul „miliardar de la Izvorani ” a pierdut vila din apropierea Capitalei din cauza datoriilor, iar Bentley-ul cu care…

- Fostul milionar de la Izvorani trece probabil prin cea mai proasta perioada din viața lui. Financiar este distrus, dovada și faptul ca dupa ce s-a mutat dintr-o vila intr-un apartament cu doua camere, acum a adunat datorii imense la intreținere. Nu e deloc o perioada roz pentru Irinel Columbeanu, care…

- In ultimii ani, Columbeanu a avut multe necazuri: a ramas fara avere, a fost parasit de Monica, fosta sotie, i-au murit parintii, iar in momentul de fata se afla in imposibilitate de a-si mai achita indatoririle de chirias. Astfel, afaceristul ar fi ramas in urma chiar si cu intretinerea. La panou,…

- Omul de afaceri Irinel Columbeanu a ajuns sa locuiasca in chirie și sa conduca o mașina second-hand dupa ce a pierdut averea de zeci de milioane de euro, scrie Cancan. Primele probleme ale milionarului au aparut in 2012, cand nu a mai reușit sa achite ratele pentru un credit de 5,5 milioane de euro,…

- Cunoscutul afacerist originar din Gorj, a hotarat sa iși vanda apartamentul de lux, aflat intr-o zona exclusivista. Cristi Borcea isi vinde apartamentul de lux din Miami, situat intr-un complex rezidential aflat chiar pe plaja Oceanului Atlantic. Afaceristul a avut doua apartamente la…