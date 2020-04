Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit sursei citate, lui Johnson, spitalizat in cursul zilei de duminica, i se administreaza in prezent oxigen prin mijloace standard, nu cu ajutorul altor dispozitive de asistenta respiratorie, așa cum s-a vehizulat in mass media.Purtatorul sau de cuvant susține ca premierul britanic nu a avut nevoie…

- Starea de urgenta instituita in Republica Moldova la mijlocul lunii martie si restrictiile de circulatie au stopat activitatea unor institutii de stat, insa nu si activitatea sistemului judecatoresc.

- Starea de urgența a inceput bine. Ieri, imediat dupa decret, #Lucovid a concediat conducerea Direcției Antifrauda si inspectorii generali adjuncți ai tuturor Direcțiilor Regionale Antifrauda. Ca sa nu mai aiba cine sa le ancheteze tunurile. Popor fericit, dormi liniștit, ca ai votat inteligent.…

- Deputații se convoaca azi, in ședința plenara, la ora 12.00.Pe ordinea de zi aprobata de comisia securitate naționala, ordine publica și aparare, se afla doua subiecte: 1. Propunerea privind declararea starii de urgența, aprobata prin Hotararea Guvernului.2.

- Inca opt romani au fost confirmați cu coronavirus! Numarul, la nivel național, a urcat la 131.Nelu Tataru, secretar de stat la Ministerul Sanatații, a confirmat ca numarul cazurilor de coronavirus a crescut duminica. ”Sunt inca 8 cazuri, am ajuns la 131 de cazuri la nivel național.”, a declarat,…

- Potrivit legilor si Constitutiei, in Romania pot fi dispuse, la nivel national si local, masuri cu caracter exceptional corespunzatoare unor situatii exceptionale: starea de alerta, situatia de urgenta, starea de urgenta si starea de asediu. Starea de alerta este o masura de preventie instituita la…

- Inca doua cazuri de coronavirus, in Romania, bilanțul național ajungand la 97!Cazul 96 este o femeie, 47 ani, din București, contact direct al cazului 45, asimptomatica, aflata in autoizolare la domiciliu. Cazul 97 este un barbat, 39 ani, din judetul Dolj, intors in 05.03. din Brescia,…

- Marcel Ciolacu și Victor Ponta au batut palma! PSD și Pro Romania vor merge la consultarile de la Palatul Cotroceni cu un candidat comun pentru postul de premier, in persoana șui Remus Pricopie.”E impresionant cați oameni au putut sa voteze caderea Guvernului. Mergem cu o singura nominalizare…