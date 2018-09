Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce unii dintre medicii Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arad au ales sa profeseze in strainatate iar altii s-au pensionat, lasand descoperite unele sectii, conducerea unitatii medicale a decis sa scoata la concurs nu mai putin de 19 posturi de medic. Asta in conditiile in care spitalul…

- Nasterea a avut loc la sfarsitul lunii iulie la Spitalul Isis din Constanta. Femeia a dorit sa nasca natural, desi avea doua operatii de cazariana. In timpul nasterii, au aparut complicatii, femeia suferind o ruptura uterina. Bebelusul a murit chiar in ziua in care a venit pe lume,…

- Un tanar din Iași a fost batut cu biciul și a ajuns la spital cu mai multe traumatisme. Un ochi i-a fost afectat de loviturile cu biciul și pacientul a avut nevoie de internare. Barbatul de 23 de ani agresat cu biciul este din localitatea Raducaneni. Tanarul din Iași batut cu biciul a fost adus la Unitatea…

- Astazi are loc la Constanta vizita de lucru a unei delegatii a Guvernului Romaniei, formata din Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea si Ministrul Finantelor Publice, Eugen Orlando Teodorovici, in judetul Constanta.Dupa ce reprezentantii Guvernului, alaturi de presedintele Consiliului Judetean Constanta,…

- Aradul a devenit al noualea oras din tara in care se realizeaza metoda trombolizei in cazul pacientilor cu accident vascular cerebral ischemic. Pana acum, aceasta procedura se aplica la Spitalul Judetean Arad doar in cazul pacientilor cu infarct miocardic acut. In urma cu aproximativ doua saptamani,…

- O asistenta in varsta de 43 de ani de la Unitatea de Primiri Urgente (UPU) a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Brasov a fost lovita in noaptea de sambata spre duminica de un barbat aflat sub influenta bauturilor alcoolice, care fusese adus la UPU. Asistenta a fost impinsa de barbat, s-a lovit…

