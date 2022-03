Se termină în Ucraina. Și de aici începe războiul din România! Ljubliana. Slovenia. Una dintre cele mai liniștite capitale europene. Dar care ar putea capata o cu totul alta relevanța pentru Romania. O Romanie a carei populație nici macar nu a apucat sa respire fara masca dupa doi ani de pandemie, ca deja a fost prinsa in ”chingile” presiunii mediatice a razboiului din Ucraina. Razboi care, […] The post Se termina in Ucraina. Și de aici incepe razboiul din Romania! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

