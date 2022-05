Stiri pe aceeasi tema

Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat la Iasi, intrebat despre varianta ca pensiile sa fie indexate cu rata inflatiei incepand de la 1 ianuarie, ca atunci cand va fi luata o decizie, aceasta va fi anuntata.

Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat, duminica, la Iasi, ca persoanele cu dizabilitati nu vor mai trebui sa se deplaseze la comisiile de specialitate pentru reevaluarea dosarelor, acestea putand fi transmise prin intermediul unei platforme digitale care va fi data in functiune la inceputul anului…

Ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Marius Budai, sustine ca va solicita eliminarea procentului din PNRR pentru pensii, motivand ca in nicio lege din vreun stat membru al Uniunii Europene nu scrie ca trebuie sa ne incadram pana la un nivel anume.

Ministrul Muncii, Marius Budai, anunța o premiera la Bursa locurilor de munca: Autoritatea Naționala pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilitați au organizat standuri la care prezinta proiectul pentru achiziționarea de tehnologii asistive, persoanelor cu dizabilitați care vor sa se angajeze.…

Ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Marius Budai, a afirmat joi ca au fost evaluate peste 2,6 milioane de dosare de pensii, din 4,8 milioane de dosare, la un eveniment de specialitate.

Ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Marius Budai, a declarat, joi, ca "Targul locurilor de munca si de orientare in cariera", organizat in Cetatea Oradea de AJOFM Bihor, reprezinta o initiativa ce ar trebui continuata la nivel national, potrivit Agerpres.

Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat luni ca in cazul in care coalitia de guvernare decide reducerea contributiei pentru asigurari sociale (CAS) cu 5%, masura va fi pusa in aplicare.

Ministrul Muncii, Marius Budai (PSD), a declarat miercuri, intr-o conferința de presa la Guvern, ca nu este de acord cu propunerea liberalilor de reducere a contribuțiilor la CAS cu 5%.