- Selecționerul Braziliei a primit o veste proasta. Previziunea lui nu se adeverește și Neymar nu va juca in meciul de luni, cu Elveția, dupa ce a parasit in lacrimi terenul la partida cu Serbia. Starul brazilian are afectate ligamentele de la glezna dreapta. Selecționerul Braziliei, ultimele vești despre…

- Ilie Poenaru (46 de ani), fostul antrenor al lui UTA Arad, a recunoscut, in direct la GSP Live, ca a fost intrebat, prin intermediari, daca ar fi dispus ca preia banca celor de la FCSB și FC Botoșani. De asemenea, tehnicianul a relatat cum a gestionat relația cu Claudiu Keșeru, veteranul din atacul…

- Antrenorul lui Liverpool, Juergen Klopp, va lipsi de la meciul de sambata din Premier League cu Southampton, dupa ce Federația de Fotbal a dictat o suspendare a acestuia, dupa ce germanul s-a certat cu arbitrul asistent, in timpul meciului caștigat luna trecuta impotriva lui Manchester City.…

- Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca nu il mira schimbarile de antrenori din Superliga, el precizand ca tehnicienii nu au nicio protectie in Romania. "Nu ma mai mira nimic in fotbalul antrenor. Si zece daca vin tot nu ma mai mira. Daca cel…

- In plina criza de rezultate la UTA, Ilie Poenaru a acordat un interviu pentru GSP.ro. Antrenorul lasa de ințeles ca nu ține de scaun, pare ca ar fi dispus sa plece daca i se va cere asta, dar vorbește in același timp și despre planurile pe termen scurt, semn ca inca spera sa redreseze corabia: „Avem…

- Simona Halep, fosta numar 1 WTA, a depus contestatie la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), dupa ce saptamana trecuta a fost suspendata provizoriu pentru ca a fost depistata pozitiv cu o substanta interzisa, informeaza orangesport.ro. Potrivit sursei citate, TAS a primit contestatia Simonei Halep…

- Liga Profesionista de Fotbal prezinta la finalul fiecarei runde cel mai bun unsprezece. Iata cum arata echipa ideala a etapei a 15-a: PORTAR Ștefan Tarnovanu (FCSB / 22 de ani) – A aparat un penalty si a avut alte cateva interventii formidabile prin care a tinut neatinsa plasa portii ros-albastrilor.…