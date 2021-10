Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Timișoara ne anunța din nou ca am ajuns cu Colterm intr-o situație critica Colterm se afla intr-o situație critica pe fondul creșterii uriașe a prețului la gaz, E.On anunțand, astazi, ca in 25 octombrie va opri furnizarea de gaze naturale catre compania de termoficare. Ceea ce inseamna ca…

- Societatea de termoficare a Timișoarei intra oficial in insolvența, a decis Consiliul de Administrație al Colterm, luni dimineața. Anunțul a fost facut, luni, de primarul Dominic Fritz, care numește insolvența „un proces de reconstrucție a increderii”. Edilul spune ca urmeaza și o majorare a tarifelor.

- Managerii unor mari spitale din Timișoara, Iași, Brașov, Craiova, Oradea, Bacau, sunt nevoiți sa opreasca orice fel de investiții. Banii sunt pastrați pentru facturile la energie care vor veni pe timpul iernii. In spitalul județean din Focșani, apa calda și cadura se dau cu ochii pe ceas. Trei ore de…

- Deși afara sunt temperaturi mai scazute decat cele normale perioadei, iar la ușa bate iarna, zeci de mii de bucureșteni risca sa ramana acum fara apa calda și caldura. In aceasta situație critica s-a ajuns dupa ce singura centrala electrica din oraș, privata, și-a oprit producția din lipsa banilor.

- Colterm va incepe de saptamana viitoare probele la cald, urmand ca, treptat, pana la jumatatea lunii octombrie, sistemul centralizat de incalzire sa funcționeze la parametri normali. „De luni, 11 octombrie, Colterm reincepe furnizarea agentului termic pentru abonații din Timișoara. Angajamentul nostru…

- Institutul Clinic Fundeni din București a ramas, joi, fara apa calda și caldura, scrie Mediafax. Unitatea medicala a fost informata ca se fac lucrari in zona.Reprezentanții Institutului Clinic Fundeni au declarat pentru Mediafax ca au primit o comunicare informala, prin care sunt anunțați ca in zona…

- Primarul municipiului Bacau, Lucian Viziteu, afirma ca, in ultimele luni, pretul gazului a crezut in mod accelerat, ajungand de patru ori mai mare decat era iarna trecuta. Pentru ca nu pot creste subventia acordata furnizorilor, 27 de municipii sunt in pericol de a ramane fara caldura si apa calda…

- Bucurestiul risca sa ramana fara apa calda si caldura ca urmare a situatiei Electrocentrale Bucuresti (ELCEN), principalul producator de energie termica pentru sistemul centralizat de incalzire al Capitalei.