Se strică vremea! ANM anunță ploi, vijelii și grindină, în mai multe regiuni

O informare meteo este în vigoare de joi, ora 12.00 pâna vineri seara, care anunta ploi torentiale, vijelii si grindina în toata tara.

Din a doua parte a zilei de joi, în sud-vest, centru, nord-est si la munte, iar în noaptea de joi spre vineri si pe parcursul zilei de vineri, îndeosebi în jumatatea de est a tarii, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica temporar accentuata ce se va manifesta prin averse torentiale, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vântului,… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol: monitorulcj.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Se anunța ploi torențiale, vijelii și grindina in toata țara, incepand de joi, ora 14.00 pana vineri seara, potrivit unei avertizari meteo emisa de ANM. Din a doua parte a zilei de joi in sud-vest, centru, nord-est și la munte, iar in noaptea de joi spre vineri și pe parcursul zilei de vineri, indeosebi…

- Administrația Naționala de Meteorologie da o veste buna pentru zilele de joi și vineri, cand va ploua in anumite zone. Din a doua parte a zilei de joi (03 septembrie) in sud-vest, centru, nord-est și la munte, iar in noaptea de joi spre vineri (03/ 04 septembrie) și pe parcursul zilei de vineri (04…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) anunța ca sunt condiții de instabilitate atmosferica joi și vineri, in majoritatea regiunilor țarii. Potrivit ANM, din a doua parte a zilei de joi (3 septembrie) in sud-vest, centru, nord-est și la munte, iar in noaptea de joi spre vineri (3/4 septembrie)…

- Vremea va fi instabila miercuri si joi, in Bucuresti, cand se vor semnala ploi torentiale si vijelii, iar temperatura maxima nu va depasi 29 de grade Celsius, conform prognozei speciale emise de Administratia Nationala de Meteorologie, informeaza Agerpres. Din a doua parte a zilei de miercuri si pe…

- Au fost emise doua avertizari Cod galben de ploi torentiale, vijelii si grindina pentru acest weekend Prima alerta vizeaza zece judete, iar de sambata dimineata si pana duminica, atentionarea Cod galben va fi extinsa pentru cea mai mare parte a tarii.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o prognoza speciala pentru București, valabila pana marți seara, la ora 22.00, și anunța instabilitate atmosferica, ce se poate manifesta prin vijelii, averse torențiale și grindina.„Instabilitatea atmosferica va fi in accentuare, iar spre…

- Se strica din nou vremea in judetul Hunedoara. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de vreme severa imediata, pentru regiunea de vest a tarii. Sunt anuntate vijelii, ploi torentiale si grindina.

- Vremea va ramane instabila la nivelul Bucurestiului pana sambata dimineata si se va manifesta prin ploi torentiale, descarcari electrice si intensificari ale vantului, informeaza Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).