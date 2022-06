Se știe prima finalistă a turneului de la Roland Garros Poloneza Iga Swiatek, numarul unu mondial al tenisului feminin, este prima finalista a editiei din acest an a turneului de la Roland Garros, dupa ce a trecut usor joi de rusoaica Daria Kasatkina (20 WTA), cu 6-2, 6-1, la capatul a ceva mai mult de o ora de joc. Iga Swiatek, care a implinit marti 21 de ani, este principala favorita a turneului parizian, pe care l-a castigat in 2020. Poloneza si-a trecut in cont a 34-a victorie consecutiva si se alatura jucatoarelor care au ramas cel mai mult neinvinse in secolul 21, surorile Williams (Venus 35, Serena 34), conform agerpres.ro . A doua semifinala… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

