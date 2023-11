Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romalimenta, Sorin Minea, a explicat cat ar urma sa coste carnea de porc de sarbatori, in timp ce romanii au inceput deja sa isi faca provizii, de frica sumpirilor.Potrivit lui Sorin Minea, carnea de porc nu ar trebui sa se scumpeasca luna urmatoare, in preajma sarbatorilor de iarna,…

- Romanii iși fac deja proviziile pentru sarbatori, de frica scumpirilor. Insa, președintele Romalimenta, federatia patronatelor din industria alimentara, Sorin Minea, spune ca nu ar trebui sa ne așteptam la scumpiri.Potrivit lui Sorin Minea, carnea de porc nu ar trebui sa se scumpeasca luna urmatoare,…

- Unii pensionari romani vor primi la majorarea de anul viitor si 87% din cuantumul sumei aflat in plata, potrivit noii legi, a anuntat ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, sambata, la Antena 3 CNN.

- Carnea de porc se scumpește cu peste 20% in perioada sarbatorilor de iarna. Anul trecut, se gasea intre 15 și 20 de lei pe kilogram, dar acum nu mai este disponibila sub 25 de lei pe kilogram. Prețul porcului „in viu” este de aproximativ 15 lei pe kilogram.Producția scazuta de carne de porc in Romania…

- Preturile medii la electricitate pentru consumatorii casnici din UE au continuat sa creasca semnificativ in primul semestru din 2023, comparativ cu perioada similara din 2022, de la 25,3 euro/100 kWh la 28,9 euro/100 kWh, iar Tarile de Jos, Lituania si Romania sunt statele membre UE cu

- Noi majorari de prețuri in domeniul construcțiilor și comerțul cu amanuntul, in urmatoarea perioada. Datele INS Noi majorari de prețuri in domeniul construcțiilor și comerțul cu amanuntul, in urmatoarea perioada. Datele INS Sectorul contrucțiilor și cel al comerțului cu amanuntul ar putea inregistra…

- Managerii romani estimeaza, pentru perioada septembrie-noiembrie 2023, o crestere a preturilor in constructii si comertul cu amanuntul, dar si o crestere moderata a activitatii in industria prelucratoare si comertul cu amanuntul. Sunt date publicate joi de Institutul National de Statistica (INS). „In…

- Din statisticile Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF) rezulta ca numarul participanților inregistrați in sistemul pensiilor administrate privat la 31 martie 2023 a fost de 8,04 milioane persoane, in creștere fața de 7,96 milioane persoane, atatea cate se inregistrau la finalul anului precedent.…