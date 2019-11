Stiri pe aceeasi tema

- '71 de medicamente ar fi ieșit de pe piața. Daca nu aveam decizia instanței, ministerul se facea ca nu exista criza de medicamente. Trebuie sa dam la o parte populismul (...) Se știe ca prețurile la medicamentele compensate și gratuite sunt reglementate, care sunt calculate la o formula pe care trebuie…

- Pentru toate medicamentele carora le-a expirat prețul la 1 noiembrie, Sorina Pintea a anunțat ca exista echivalent farmaceutic ori au fost identificate alte medicamente și arii terapeutice. Vineri au expirat prețurile pentru cele 71 de medicamente in cazul carora Ministerul Sanatații nu a putut ajunge…

- Ministerul Sanatații nu a nominalizat inca cele 18 medicamente fara alternativa terapeutica și nici nu a comunicat daca a gasit vreo soluție de inlocuire a lor. Sute de mii de pacienți, in pericol sa ramana fara unele medicamente de la 1 noiembrie! Acest lucru este cauzat de faptul ca Ministerul Sanatații…

- Uniunea Europeana pare sa fi ajuns la un acord privind desparțirea de Marea Britanie. Brexitul, cu sau fara acord, da fiori industriei farmaceutice autohtone pentru ca, in momentul de fața, doua treimi din medicamentele importante de pe piața britanica provin din clubul comunitar.

- Asociația Distribuitorilor Europeni de Medicamente (ADEM) saluta anunțul facut luni, 7 octombrie 2019, de Ministrul Sanatații, doamna Sorina Pintea, privind decontarea in premiera in Romania, a medicamentelor ajunse in țara prin import paralel. Aceasta masura, venita in sprijinul securizarii pieței…

- Asociatia Distribuitorilor Europeni de Medicamente (ADEM) saluta anuntul facut luni, 7 octombrie 2019, de Ministrul Sanatatii, doamna Sorina Pintea, privind decontarea in premiera in Romania, a medicamentelor ajunse in tara prin import paralel.

- Lipsa medicamentelor din Romania nu este cauzata de exportul paralel, ci de implementarea deficitara sau inegala a legislației și de interese comerciale in defavoarea pacienților, considera Asociația Distribuitorilor Europeni de Medicamente (ADEM), potrivit 360MMEDICAL.ro.Reacția a fost transmisa…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a anunțat, vineri, ca a decis sa stopeze exportul de citostatice și imunosupresoare din cauza crizei de pe piața romaneasca. Pintea a declarat ca suspendarea exporturilor este temporara și se va relua peste 6 luni. Decizia a fost luata deoarece pe piața romaneasca…