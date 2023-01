Se schimbă vremea din nou de luni. ANM a emis o prognoză meteo specială ANM anunța ca vremea se schimba din nou in Romania și in urmatoarele zile. Astfel, cei care vor sa calatoreasca mai bine ar fi sa știe din timp ce fenomene meteorologice urmeaza in aceasta saptamani. Un meteorolog de la ANM anunța precipitații luni seara și nu numai. De asemenea, vor fi și ninsori in anumite zone ale țarii. In Transilvania spre exemplu se anunța lapovița și ninsoare, iar in alte zone ploi torențiale, conform prognozei meteo ANM. “Ne așteptam la precipitații maine seara și maine noapte local in jumatatea de vest, iar la munte vor fi precipitații mixte și pe creste ninsori. Pe alocuri,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

