Prețurile polițelor RCA vor fi plafonate, de astazi, timp de șase luni. Autoritatea de Supraveghere Financiara a stabilit ca plafonarea va fi la nivelul prețurilor de baza din luna februarie. Prețurile RCA vor fi plafonate timp de 6 luni la nivelul prețurilor de baza practicate de asiguratori la data de 28 februarie 2023. La aceste […] The post Se schimba prețurile polițelor RCA incepand de astazi. Cat vor plati romanii pentru asigurarea obligatorie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .