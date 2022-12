Stiri pe aceeasi tema

- Nicușor Dan nu a reușit sa construiasca nicio parcare, dar vrea sa le ridice mașinile bucureștenilor care nu au unde parca. Compania Municipala Parking va putea dispune ridicarea autovehiculelor stationate neregulamentar, conform unui proiect care va fi supus votului in sedinta de joi a Consiliului…

- Un sondaj de Tip Omnibus la nivelul Municipiului București arata ca de departe cea mai mare problema pe care o reclama bucureștenii este Traficul de coșmar (25%), urmare la mare distanța de Problema incalzirii louințelor (13%) și Problema curațeniei (12%). Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Consilierii generali ai Capitalei vor dezbate in sedinta de joi un proiect de hotarare conform caruia denumirea Bulevardului Primaverii urmeaza sa fie schimbata in Bulevardul Monica Lovinescu, iar strada Herastrau va fi redenumita Virgil Ierunca, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai…

- Primaria Capitalei urmeaza sa preia arhiva fostului S. C. Institut Proiect Bucuresti SRL, reiese dintr-un proiect de hotarare care urmeaza sa fie dezbatut in sedinta de vineri a Consiliului General al Municipiului Bucuresti. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Proiecte in valoare totala de 1,451 miliarde de lei pentru investitii in spitale, precum si continuarea proiectului de refacere si modernizare a Patinoarului 'Flamaropol' figureaza pe ordinea de zi a sedintei de joi a Consiliului General al Capitalei, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, afirma indicatorii tehnico-economici pentru inlocuirea elementelor metalice din zona superioara a patinoarului Flamaropol vor fi actualizati la urmatoarea sedinta a Consiliului General al Municipiului Bucuresti. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Dumitru Prunariu, singurul roman care a zburat vreodata in spațiul cosmic, a primit, joi, in cadrul ședinței Consiliului General al Municipiului București, titlul de Cetațean de Onoare. „Merita cu certitudine un loc in galeria personalitaților Bucureștiului”, spune Nicușor Dan, potrivit Mediafax.…

- Primarul General al Municipiului Bucuresti, Nicusor Dan, a facut o vizita la Football Museum Bucharest, stadiul lucrarilor la primul muzeu dedicat fotbalului depasind pragul de 90%. Muzeul este amplasat intr-o cladire de peste 1500 mp din Centrul Vechi al Capitalei, conform news.ro. Fii la…