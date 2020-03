Se schimbă banii?! Vezi ce se întâmplă cu toate facturile și plățile. Se dă lege Se schimba banii?! Vezi ce se intampla cu toate facturile și plațile. Se da lege Se mai schimba sau nu banii in Romania? Mai trecem sau nu la moneda euro. In timp ce țara noastra iși propune renunțarea la moneda naționala, cel puțin teoretic. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo START OFERTE ANTALYA 2020-PLECARE CU AVIONUL DIN BAIA MARE Mai precis, este vorba despre o ințiativa legislativa depusa la Senat de catre mai mulți parlamentari de la PSD care iși propun consolidarea monedei naționale ca moneda unica de plata pe teritoriul Romaniei. Altfel spus, noua lege va scoate dn joc… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

