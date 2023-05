Se restricționează traficul rutier pe anumite străzi din Timișoara Traficul rutier va fi restricționat, in perioada viitoare, pe mai multe strazi din Timișoara. Masura este necesara pentru a realiza ”Treceri de pietoni mai sigure”, un proiect pe care Primaria Timișoara l-a aprobat, dupa ce cetațeni l-au votat in cadrul bugetului participativ pe baza direcțiilor promovate de municipalitate. „Treceri de pietoni mai sigure!” este unul ... The post Se restricționeaza traficul rutier pe anumite strazi din Timișoara appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

