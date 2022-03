Ministerul de Interne reamintește ca, de la miezul noptii, inceteaza toate restrictiile impuse pe durata pandemiei, inclusiv portul mastii de protectie in spatiile publice. De asemenea, actele care au expirat pe durata starii de alerta trebuie inlocuite in urmatoarele 90 de zile, institutiile urmand a lua masuri pentru a nu se produce aglomeratie. “Romania a parcurs timp de mai bine de doi ani una dintre cele mai dificile perioade din istoria recenta. Chiar daca a fost o perioada plina de provocari, in cele din urma efortul nostru comun a dat roade. Multumesc romanilor pentru responsabilitatea…