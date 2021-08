Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul canadian a anuntat vineri ca toti functionarii federali trebuie sa fie vaccinati impotriva COVID -19 deoarece tara se confrunta cu un al patrulea val de coronavirus, din cauza variantei Delta, cunoscuta ca fiind mai contagioasa, relateaza AFP. „Vom solicita vaccinarea in serviciul public federal”,…

- Gata cu mastile in Danemarca: Ministerul Transporturilor a anuntat vineri ca elimina obligatia de a le purta in mijloacele de transport in comun, singurul loc in care mai erau obligatorii, ca urmare a relaxarii normelor de distantare sociala, informeaza France Presse, citeaza AGERPRES. ''Suntem acum…

- Purtarea mastii va ramane obligatorie in mijloacele de transport din Londra, desi premierul Boris Johnson a anuntat ca vor fi ridicate restrictiile anti-Covid pe 19 iulie, noteaza Le Figaro, arata Mediafax. Dupa aceasta data, distantarea sociala si purtarea mastii nu vor mai fi obligatorii,…

- Statul nordic a mai facut, luni, un pas spre relaxarea totala a restricțiilor COVID, pe masura ce numarul de infectari a continuat sa scada, iar campania de vaccinare a avansat, scrie Thelocal.dk . Danemarca a relaxat de luni aproape complet regulile privind purtarea maștii de protecție, aceasta fiind…

