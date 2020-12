Minunea nu a ținut mult, și, de pe 26 decembrie 2020, Fiscul a reactivat procedura de poprire a datoriilor la stat neplatite (o forma a executarii silite a datoriilor fiscale), suspendata la debutul pandemiei, cand am intrat in starea de urgența. Reinceperea aplicarii propririlor intervine o data cu instituirea sistemului e-Popriri, care presupune o inființare […] Articolul Se reiau popririle bancare pentru datornicii la stat apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .