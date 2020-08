Se reiau operaţiunile de deratizare şi dezinsecţie la Timişoara Primaria Municipiului Timisoara continua, in perioada 18.08.2020-31.08.2020, operatiunile de deratizare si dezinsectie terestra si pe domeniul public din Timisoara. Tratamentele de dezinsectie terestra se aplica intre orele 21:00- 5:00, pe timpul noptii, atunci cand circulatia este redusa si insectele sunt active. Produsele folosite sunt Cymina Plus , avand substanta activa Cipermetrin, pentru combaterea tantarilor adulti; ... The post Se reiau operatiunile de deratizare si dezinsectie la Timisoara appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

Stiri pe aceeasi tema

