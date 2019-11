Se reia vaccinarea gratuită antiHPV, din ianuarie 2020 Ministrul Sanatații a finalizat licitația pentru achiziția vaccinului care previne cancerul de col uterin, iar primele 20.00 de doze vor fi distribuite direcțiilor de sanatate publica, incepand de saptamana viitoare. In contextul in care Romania deține primul loc in Europa in ceea ce privește incidența cancerului de col uterin și se afla la coada […] Citeste articolul mai departe pe sanatateabuzoiana.ro…

- Anul acesta, doar 20 de mii de doze de vaccin anti-HPV vor ajunge la medicii de familie. Sunt destinate fetelor pentru care parintii au cerut vaccinul. Nu si pentru baieti, asa cum se intampla in strainatate. La noi, putini stiu ca HPV poate cauza cancer si la barbati.

- Ministerul Sanatatii anunta ca a achizitionat 1,5 milioane de vaccinuri antigripale, iar campania de vaccinare gratuita, din sezonul 2019 -2020, va incepe din a doua jumatate a lunii octombrie, potrivit Mediafax. „Anul acesta, Ministerul Sanatatii a achizitionat un numar de 1 500 000 doze de vaccin…

- „Anul acesta, Ministerul Sanatații a achiziționat un numar de 1 500 000 doze de vaccin gripal, cu aproximativ 200 000 mai mult fața de anul trecut, astfel incat sa se asigure vaccinarea unui numar cat mai mare de persoane din categoriile cu risc ridicat de imbolnavire. Ca in fiecare an, campania…

- Romania are cea mai mare rata de mortalitate prin cancer de col uterin din Europa, conform statisticilor. Am ajuns in acest top din cauza lipsei de informare: multe femei nu știu cum se pot proteja de aceasta boala și de ce trebuie sa mearga regulat la medicul ginecolog, pentru analize. Cancerul de…