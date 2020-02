Stiri pe aceeasi tema

- Fostul baron de Mehedinti, Adrian Duicu, judecat pentru divulgarea unor informatii nedestinate publicitatii, ar putea afla miercuri decizia definitiva in dosarul in care a fost deja condamnat la o pedeapsa cu suspendare de Curtea de Apel Bucuresti.Instanta suprema a judecat apelurile DNA si…

- Curtea de Apel București (CAB) a inceput judecata in dosarul finanțarii campaniei din 2009 in care este judecat fostul ministru Elena Udrea, fiica fostului președinte Traian Basescu, Ioana, dar și alte persoane.La termenul de judecata din luna ianuarie judecatorul de caz a amanat audierea…

- Curtea de Apel București (CAB) a inceput judecata in dosarul finanțarii campaniei din 2009 in care este judecat fostul ministru Elena Udrea, fiica fostului președinte Traian Basescu, Ioana, dar și alte persoane.La termenul de marți al procesului instanta va asculta urmatorii martori ai procurorilor…

- Curtea de Apel Bucuresti a amanat a treia oara, pentru 22 ianuarie, pronuntarea in dosarul pe care Liviu Dragnea l-a deschis in contencios administrativ impotriva unei rezolutii semnate de procuroarea Alexandra Lancranjan in dosarul Tel Drum.

- Instanța suprema a desființat, joi, definitiv, decizia Curții de Apel București prin care instanța din urma stabilea ca Gigi Becali sa ii plateasca drept daune morale 30.000 de euro juristului de la Clubul Sportiv al Aramatei (CSA) Steaua.Astfel instanța suprema a admis recursul lui Becali…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis marti achitarea definitiva a avocatului Catalin Ciubota, fost jurist al Ligii Profesioniste de Fotbal, trimis in judecata de Parchetul General pentru complicitate la delapidare in forma participatiei improprii, in dosarul privind vanzarea drepturilor de…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis marti achitarea definitiva a avocatului Catalin Ciubota, fost jurist al Ligii Profesioniste de Fotbal, trimis in judecata de Parchetul General pentru complicitate la delapidare in forma participatiei improprii, in dosarul privind vanzarea drepturilor de televizare…

- Curtea de Apel a dat inca o amanare in dosarul in care Liviu Dragnea a intentat proces celor de la PSD cu obiectul „partide politice modificari acte constitutive - statut - organe de conducere”! Judecatorii de la Curtea de Apel București au amanat procesul in care Liviu Dragnea cere dizolvarea PSD,…