- Valentin Eugen, zis ”Vali Nebunu” Baluș, a fost reținut de autoritațile italiene la restaurantul “La Stella” in Portofino, Genova.Membru al gruparii “clanul sportivilor”, Vali Nebunul era dat in urmarire internaționala din anul 2021, dupa ce Tribunalul Arad a emis mandatul de executare a pedepsei inchisorii…

- Valentin Eugen Baluș, zis Vali Nebunu, urmarit internațional și cautat in baza unui mandat european de arestare pentru trecere frauduloasa a frontierei acum doi ani, a fost gasit in Italia.Tribunalul Arad a emis in octombrie 2021 un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea, prin care Vali Nebunu…

