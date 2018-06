Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliiei Române informeaz c potrivit CNAIR mâine 1 iulie 2018 începând cu ora 11.00 circulaia rutier pe tronsonul Piscu Negru &ndash Bâlea Cascad (km 104 &ndash km 130800 de metri) al DN7C (Transfgran) se va redeschide pentru to...

- Circulația rutiera pe Transfagarașan, între Piscul Negru și Bâlea Cascada (km 104+000 – km 130+800), ramâne închisa pentru toate categoriile de autovehicule, din cauza condițiilor atmosferice, anunța

- Circulatia pe Autostrada Soarelui (A2) se desfasoara normal, incepand de sambata, de la ora 8:30, dupa aproximativ 11 ore de la inceperea interventiei pentru remedierea deformarii care a aparut la km 17 al autostrazii, pe sensul de mers Constanta - Bucuresti, din cauza ridicarii bruste a doua placi…

- Cinci operatori de turism ce in zona Transfagarasan au dat in judecata CNAIR pentru a o obliga sa redeschida Transfagarasanul, inchis si in prezent, asta desi din 3 mai nu mai sunt restrictii meteorologice. Omul de afaceri Dumitru Grecu, managerul uneia dintre firmele ce a dat in judecata CNAIR, a postat…

- Pe 30 aprilie, o patrula a sectiei 1 Politie din Galati a observat in trafic, pe strada Brailei, un autoturism care, in timp ce se deplasa catre strada Traian, a oprit de mai multe ori, nejustificat, pe banda intai de circulatie a sensului de mers. Citeste mai mult: adevarul.ro/locale/galati/o-adolescenta-i-afurat-masina-tatalui-intalni-prieteni-prins-opolitistii-1_5ae99a6fdf52022f757fd881/index.html

- Transfagarașanul a fost inchis, marți, 1 mai, pentru ca pompierii sa se poata deplasa de urgența sus, pe munte, acolo unde iese din nou fum in zona care a ars și saptamana trecuta, in apropiere de Cetatea Poenari . Turiștii sunt sfatuiți sa nu se apropie de zona care fumega. Transfagarașanul a fost…

- Suprafata totala a gropilor existente pe soselele Romaniei insumeaza mai mult de 80 de kilometri patrati, arata o statistica a Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), care anunta, luni, demararea lucrarilor de reabilitare si „punere in ordine” a drumurilor, scrie Mediafax.…

- In a doua zi de Paste, trupa 'The Humans' va canta in Tara Sfanta. Reprezentantii Romaniei la Eurovision au plecat spre Tel Aviv pentru a promova piesa 'Goodbye'. Inainte de concert, artistii vor planta copaci in 'Padurea Eurovision' si se vor intalni cu fanii.